Gemaskerde mannen stelen hele dagopbrengst van Zeeuws muziekfestival

Honderdduizenden euro's van muziekfestival Hrieps in het Zeeuwse Grijpskerke is buitgemaakt door gemaskerde mannen. Dat laat de organisatie via Facebook weten.

De mannen drongen afgelopen nacht een woning van een vrouw binnen aan de Keizersgracht in Grijpskerke. Daar bleek de dagopbrengst van het festival te liggen. Ruit ingegooid De overval vond plaats rond 03.15 uur. De mannen wisten binnen te dringen door een ruit in te gooien. Vervolgens eisten ze van de vrouw het geld, waarna ze zich snel uit de voeten maakten. Vermoedelijk wisten de overvallers dat de dagopbrengst van het festival bij de vrouw in huis lag. Het is de 25ste keer dat het festival werd gehouden en er kwamen zo’n 7500 mensen op af. Omdat de voortgang van het festival wordt bedreigd, zijn liefhebbers ervan een inzamelingsactie gestart.