Drie doden met pijlen in het lichaam aangetroffen in Duits pension

In een pension in het Duitse Passau zijn drie doden aangetroffen met pijlen in hun lichaam. Medewerkers van het pension ontdekten de lichamen gisteren in een kamer. De aanklager heeft opdracht gegeven voor een autopsie op de lichamen, zei de politie vandaag.

De politie vond in de kamer ook twee kruisbogen. De doden zijn een 54-jarige man en twee vrouwen van 33- en 30 jaar. Ze komen uit Nedersaksen en Rijnland-Palts en waren vrijdag in het pension aangekomen. Onderzoek Hun onderlinge relatie is onduidelijk. De politie heeft geen aanwijzingen dat er andere mensen betrokken zijn bij hun dood. Het onderzoek gaat door.