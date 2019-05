Kinderen krijgen horrorfilm te zien in plaats van Pikachu: 'Ze zagen een kind verdrinken'

Films verwisseld

Journalist Ryan George van filmsite Screen Rant zat op dat moment in de zaal en schreef er live over op Twitter. "The theatre I'm in is playing a trailer for Annabelle Comes Home before Detective Pikachu LOOK AWAY CHILDREN OH NO", twitterde hij. Vervolgt door de tweet: "Andddd kids are crying. Now the Joker trailer is playing." En: "NOW IT'S CHUCKY OH NO CHILDREN OH NO"

Na klachten van ouders werd de film uitgezet. Achteraf bleek dat er twee films verwisseld waren. Het publiek dat klaar zat om The Curse of La Llorena te zien, kreeg Detective Pikachu voorgeschoteld.

Peppa Big

Het is niet voor het eerst dat er een horrorfilm in plaats van een kinderfilm wordt vertoond. Onlangs gebeurde hetzelfde in een Engelse stad met Peppa Big. Daar waren kinderen in tranen door trailers vol dode lichamen en seksueel geweld.