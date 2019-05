Uit de NIPT-test kwam Down, maar dochter Hanna was welkom: 'Ze maakt ons zo blij'

Hartafwijking

Toch hebben Iris en Bertus ook zware tijden gekend met hun dochter. "Ze is geboren met een hartafwijking. In 2017 heeft ze drieënhalve maand in het ziekenhuis gelegen. Het mooie aan die periode is dat we toen allebei niet hebben gewerkt. We konden veel tijd met elkaar doorbrengen en dat is heel waardevol geweest."

Inmiddels gaat het goed met Hanna. "Het is een eigenwijs meisje en tegelijkertijd een echt knuffeldier. Iedereen is gek op haar, ze pakt iedereen in met haar glimlach."