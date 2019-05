Heel Nederland huilde om Ajax, maar Rianne gilde van geluk: 'Geen tv-scherm op onze bruiloft'

Toch had het stel al wel afgesproken: er komt een groot scherm als Ajax de finale haalt. "Ik kon er niet echt onderuit", lacht Rianne. Paul: "Het was wel een beetje onder lichte druk van mijn vrienden. Een groot deel van de groep voetbalt ook, en die zeiden allemaal: 'Er is toch wel een tv, hè, als jullie gaan trouwen'. Steeds meer mannen vroegen erom, terwijl Rianne liever had gezien dat Ajax eruit gekegeld werd."

Ajax-tenues

Máár: Rianne is ook best sportief. "Ik had me er op een gegeven moment al wel een beetje bij neergelegd. Misschien dat zo'n wedstrijd ook wel een extra dimensie aan ons feest zou toevoegen. En ik gunde het de stad en de club wel." Sterker nog: ze had zelfs al bedacht dat ze Paul een Ajax-shirt cadeau zou geven. "Dan ben ik toch even de good wife, hè."

Al zou ze het wel wat ver vinden gaan als iedereen in Ajax-tenue aan hun sjieke driegangendiner zou zitten. "Maar ik had er wel vertrouwen in dat hun partners, mijn vriendinnen, daar een stokje voor zouden steken.