Wonen in een stad ongezond? Op het platteland neemt overgewicht sneller toe

Verschil in wijken

Wat volgens de voedingswetenschapper mist in het onderzoek is het verschil in overgewicht tussen wijken in steden. "Zo'n gemiddelde zegt niet zoveel, want de sociale verschillen nemen toe. Enerzijds heb je expats en studenten die een goede baan vinden, anderzijds heb je een groeiende groep die in armoe leeft. Dan kan het gemiddelde er wel aardig uitzien, maar in sommige wijken is het dramatisch gesteld."

Een van de onderzoekers pleit er in Nature voor dat gezondheidsprogramma's zich vanwege de resultaten meer op het platteland moeten richten. Daar is Seidell het wel mee eens, anderzijds is het zo dat de impact van dit soort programma's een stuk groter is in de stad.