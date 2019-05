Bomen kappen om provinciale wegen veiliger te maken: 'Het is vandalisme'

Omheining

Dat verkeersveiligheid belangrijk is, ontkent Cannegieter niet. "Het is echt te kort door de bocht om te stellen dat het een afweging is tussen bomen of veiligheid. Wie is er nou tegen veiligheid.?" Als het aan hem ligt, komt er een omheining langs de weg. "Als je dan een stuurfout maakt, kom je goed terecht. Dan heb je hooguit een kras in je lak. Nu wordt letterlijk de botte bijl gehanteerd."

Hij is er bovendien van overtuigd dat weggebruikers beter opletten als er bomen staan. "Staan ze er niet, dan verslapt de aandacht. Er wordt gehamerd op de afstand tot de bomen langs de weg, maar links flitsen ook continu auto's langs. Het is een attitudeprobleem. Alcoholgebruik en whatsappen zijn een veel grotere oorzaak van eenzijdige ongevallen."