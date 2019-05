Jacqueline verloor achter elkaar haar drie kinderen en grote liefde: 'Steeds weer die vreselijke film'

"Weer ging een stukje van mezelf dood. Ik dacht alleen maar: hoe moet ik nu verder? Hoe kan ik ooit nog van het leven genieten? Waar moet ik de kracht vandaan halen om dit te verwerken?"

Davy verongelukt

De relatie van Davy en Jacqueline is niet bestand tegen al het verdriet. Na 23 jaar gaan ze uit elkaar. Jacqueline zoekt afleiding in werk en feestjes. "Ik wilde mijn leven zo snel mogelijk weer oppakken en laten zien dat ik nog leuk gezelschap was. Als je down en depressief op de bank gaat zitten, hebben mensen daar op een gegeven moment geen geduld meer voor."

Nog geen jaar na de dood van Abby, op 10 april 2014, wordt Jacqueline ’s nachts gebeld. Davy is verongelukt. Aangereden op de snelweg. "Even daarvoor had hij me nog gestuurd dat hij onvoorwaardelijk van me hield. Misschien kunnen we het leven samen afsluiten als we oud zijn, dachten we."