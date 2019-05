Nagelbijten tijdens wedstrijd Ajax: dit doet stress met je lichaam

Slecht voorbeeld

En als hun ouders misschien zich af en toe iets te veel lieten gaan of een krachtterm eruit flapten? Ook niet erg, volgens Vergne. "Jongere kinderen lagen al wel in bed en kinderen die wat ouder zijn, kunnen echt wel inzien dat hun ouders ook gespannen waren." Volgens haar is het vooral goed om het uit te leggen als je boos reageert of gespannen bent.

De kinderen kunnen er juist van leren. "Ze moeten weten dat dit ook bij het leven hoort, dat je even mag balen en dan daarna weer verdergaat." Een beetje spanning is volgens haar af en toe best gezond en daar is Van Lange het mee eens. "Opwinding is ook leuk voor de mens. Zonder is het leven ook maar zo saai."