Campagnevideo SP richt zich op Frans Timmermans: 'Wat een extreem dieptepunt'

Een nieuw campagnefilmpje van de SP maakt de tongen los. In het filmpje wordt vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans gepersifleerd door 'Hans Brusselmans', en die komt er in de video niet al te best van af. Zo stopt 'Hans' bijvoorbeeld op niet al te fraaie wijze een stuk taart in zijn mond.

Ook woont Hans zogenaamd in een kast van een huis, gooit hij uitslagen van een referendum in de open haard en schildert hij tanks. De reacties op de video? Zeer wisselend. De video: 'Hans Brusselmans' in actie: Geloofwaardigheid Roderik van Grieken begrijpt maar weinig van de video. Hij is directeur van het Nederlands Debat Instituut en 'overtuigexpert'. "Ze willen de geloofwaardigheid van Timmermans onderuit halen, maar ik denk niet dat deze video zijn doel bereikt. Bij Timmermans is het algehele gevoel niet dat hij met het grote geld zwaait. Dat imago plakt niet aan hem." Daarnaast snapt Van Grieken sommige passages in de video niet. "Het is mij volstrekt onduidelijk waarom de man in de video zijn broek laat zakken als hij thuiskomt. Ze halen er heel veel bij. En waarom beschildert hij tanks?" Dieptepunt of juist fantastisch? Van Grieken is dus niet erg gecharmeerd van deze video, en hij krijgt bijval. "Wat een extreem dieptepunt", schrijft Myrthe Hilkens op Twitter. En ook PvdA-leider Lodewijk Asscher reageert: Maar er zijn ook mensen die zich wel kunnen vinden in de video. "Hoe fantastisch is dit, je zou er bijna SP van gaan stemmen", is te lezen. En: "Dit is GOUD!" 'Waar zijn de sleutels?' Is deze video effectief? Van Grieken verwacht van niet, en niet alleen vanwege de inhoud. "De video is lang, bijna drie minuten, en het blijft niet heel erg spannend." Lees ook: De geringe kansen van Frans Timmermans Als Van Grieken zelf Frans Timmermans was, zou hij er overigens niet al te zwaar aan tillen. Misschien kan Timmermans er zelfs wel iets leuks mee. "Ik weet niet in wat voor huis Timmermans woont, maar als hij niet zo'n villa als in de video heeft zou ik iets zeggen als: waar zijn de sleutels? En waar kan ik ze ophalen? Maak er iets leuks van."