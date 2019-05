Steeds minder seks: we willen wel vaker, maar doen het niet

Wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk deden onderzoek onder 34.000 mensen tussen de 16 en 44. Ze zagen dat de seksuele activiteit afneemt onder alle leeftijdsgroepen, maar het meest onder 25-plussers. Ook mensen die getrouwd zijn, samenwonen of mensen met mentale of psychische problemen hebben over het algemeen minder seks.

Eerst wel actief

Deelnemers moesten in 1991, 2001 en in 2012 een vragenlijst invullen. De resultaten van het onderzoek zijn nu gepubliceerd. Bijna een derde van de mannen en vrouwen gaf in 2012 aan de afgelopen maand geen seks te hebben gehad. In 2001 was dat nog een kwart. De terugloop is namelijk vooral te zien onder mensen die eerder wel seksueel actiever waren.

Engeland is niet het enige land waar de cijfers omlaag gaan, weet Leusink. Hij becommentarieerde het Britse onderzoek. Ook in Australië, Finland, Japan, de VS en Nederland hebben mensen volgens hem al jaren minder seks.