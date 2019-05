Liverpool vernedert Barcelona dankzij uitblinker Wijnaldum en bereikt CL-finale

Origi doet het

Na de derde goal van Liverpool gingen 'The Reds' op zoek naar de definitieve nekslag voor Barça. Lionel Messi mocht in de 67ste minuut nog wel aanleggen voor een vrije trap, maar waar hij vorige week fantastisch raak schoot, belandde zijn bal nu in de muur.

Tien minuten voor tijd bracht Origi zijn fans in de zevende hemel. De Barcelona-defensie lette niet op, Liverpool nam de corner slim en Origi schoot de 4-0 feilloos in de kruising. De finale was binnen.