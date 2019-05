Dit is de man die een oudere vrouw (79) aanreed in Breda

Ooggetuige

De ooggetuige van het ongeluk kwam aangereden nadat het ongeluk had plaatsgevonden. Hij heeft de man die het veroorzaakte gesproken, maar was zo in shock, dat hij naar huis is gereden. Volgens de politie schaamde de man zich later zo, dat hij zich niet meer durfde te melden bij de politie. Later deed hij dat toch.