Goede vriend Fernando Ricksen: 'De dokters adviseerden een zuurstofmasker'

Ricksen brengt zijn dagen door in een hospice in Airdrie, net buiten Glasgow. Daar zal hij blijven, want hij is te zwak om te vliegen. Hij kijkt er veel voetbal, want liefhebber blijft hij altijd. "Daar geniet hij echt nog steeds van."

'Hij blijft doorgaan'

Zijn ALS betekent dus niet dat Ricksen nooit meer in de openbaarheid komt. Eind juni staat er weer een avond met de oud-voetballer op het programma. Het zijn de dagen waar hij het voor doet, vertelt Roy, maar het is ook erg zwaar. "Zo'n avond is echt een aanslag, maar hij appte me de vorige keer na afloop wel hele verhalen. 'Wat was het mooi hè, dit moeten we eigenlijk iedere maand doen', schrijft hij dan. Dat is toch super."