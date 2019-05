Snelheidsduif vliegt 12 kilometer te hard en wordt geflitst

In het Duitse Bocholt, net over de grens bij Doetinchem, heeft een razendsnelle duif de politie waarschijnlijk de slappe lach bezorgd. De duif vloog met 45 kilometer per uur langs een flitspaal, en dat was snel genoeg om in het computerbestand van de politie te verschijnen.

De criminele duif vloog na aftrek liefst twaalf kilometer te hard. Goed voor een boete normaal gesproken. Maar, waar moet de prent naartoe? Dat vraagt de WDR zich in het twitterbericht af. Postduif Iemand die reageert onder het bericht weet wel raad met de boete. "Gewoon met een postduif opsturen."