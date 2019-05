Directie NVWA vindt klokkenluiders onprofessioneel en niet-integer

Misverstanden

In zijn blog schrijft Meijer dat er ook 'misverstanden' bestaan. Zijn dierenartsen beoordelen een dier regelmatig als niet geschikt om te slachten. Maar, stelt Meijer: "Niet-transportwaardig is niet hetzelfde als niet-slachtwaardig." Een oud-NVWA medewerker bestrijdt dat er een misverstand is. Volgens die bron was de overgrote meerderheid van de dieren die niet geslacht mochten worden, ook te ziek om te vervoeren.

Meijer gaat in zijn column niet in op de 'tientallen tonnen' afgekeurd vlees die in de voedselketen zouden zijn gekomen. Eerder liet de NVWA weten dat dat vlees inmiddels is opgespoord. Bronnen die op de hoogte zijn van de onderzoeken bestrijden dat. "Als je niet eens weet hoeveel ton er precies kwijt is, hoe kun je het dan opsporen", zegt één van hen.