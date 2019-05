Het grootste mysterie van Rusland: negen jonge hikers sterven bizarre dood in de wildernis

De negen hikers die in 1959 op pad gaan onder leiding van Igor Dyatlov, zijn jong en goed getraind. Ze worden in een ijskoud gebied haast zonder kleren dood teruggevonden. Wat er is gebeurd, is niet duidelijk. Een aantal feiten wel:

De jongeren snijden zich met messen, kennelijk in paniek, uit hun tent. Zonder schoenen, zonder warme kleren aan te trekken. Het is die avond zeker min 20. De hikers rennen het dal in. Zes van hen vriezen daar dood. Drie anderen overlijden aan gruwelijke verwondingen.