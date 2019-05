Duizenden koopwoningen naar pandjesbazen: starters de dupe

Amsterdam en Utrecht

Wrang is volgens Hochstenbach dat de starter die niet kan kopen, omdat hij wordt overboden, uiteindelijk regelmatig de doelgroep wordt voor de investeerder die zijn aangekochte pand wil verhuren. Vooral in de populaire centra van steden als Amsterdam en Utrecht is dit veelal aan de orde.

Zo is in een jaar tijd in Amsterdamse in de Pijp en op de Wallen 1 op de 10 koopwoningen omgezet naar een huurwoning. Ook in toeristische trekpleisters als Renesse en Giethoorn is het percentage koopwoning dat vrije huur werd vrij hoog. Mogelijk worden deze woningen ingezet voor recreatieve verhuur, verwacht Hochstenbach.

Check jouw buurt

Op onderstaande interactieve kaart is per postcode in Nederland te zien hoe het woningaanbod van 2017 een jaar later veranderde. Via het zoekveld kun je je eigen buurt vinden.