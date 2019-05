Een neusspray tegen autisme? 'Ik wil het wel proberen'

"Wij willen geen hoop geven of verwachtingen scheppen", zegt Luijckx, maar geïnteresseerd in het vervolg is ze wel. "Het is goed om verder te onderzoeken. Als het aantoonbaar veilig is, kan het wel fijn zijn als ondersteuning in het totaalpakket van de behandeling."

Zelf kiezen

Moeder Wendy Helmink gaat het vervolg ook met interesse volgen. Als de neusspray er komt, vindt zij dat het aan ouders zelf is om te kunnen kiezen of ze het gebruiken. "Het zou niet zwart-wit moeten zijn. Als je denkt dat het gebruik ervan het beste voor je kind is, moet je het kunnen doen."