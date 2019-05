Automobilisten opgelet: mei is gevaarlijke maand voor overspringende reeën

'Liever kom je er geen tegen'

Je kunt beter proberen om af te remmen. Daarvoor is het van belang dat je in risicogebieden, zoals de Veluwe, Achterhoek of bosachtig gebied, vooral tijdens de schemering, op N-wegen je snelheid aanpast naar maximaal 60 kilometer per uur. "Daarmee geef je het dier de tijd om weg te komen en heb je zelf de gelegenheid om af te remmen."

Volgens Veilig Verkeer Nederland is het van belang dat je altijd goed in de gaten houdt wat er voor en achter je auto gebeurt. "Als er iemand op je bumper kleeft is het lastiger om af te remmen. Probeer de situatie dan dus goed in te schatten", aldus een woordvoerder. "Het is beter om in je eigen rijbaan te blijven en wijk alleen uit als je zeker weet dat het kan. Het blijft een lastige situatie, liever kom je er helemaal geen tegen."