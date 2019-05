Thaise voetballertjes in één klap rijk door film van grotdrama

De twaalf Thaise voetballertjes en hun coach die vorig jaar meer dan twee weken vastzaten in een ondergelopen grot krijgen ruim 80.000 euro per persoon voor de verfilming van hun verhaal. Dat zegt een woordvoerder van het Thaise ministerie. Het minimum jaarsalaris in Bangkok, de hoofdstad van het land, ligt omgerekend rond de 2600 euro.

De film wordt geproduceerd door Netflix samen met SK Global Entertainment. Dat bedrijf maakte eerder onder meer de film 'Crazy Rich Asians'. Van vermissing tot reddingsoperatie: De Thaise jongens zaten ruim twee weken vast Reddingsactie In juni vorig jaar kwamen de jongens vast te zitten in de grot. Ze waren gaan wandelen, maar toen het gigantisch begon te regenen en de grot waar ze waren vol met water liep, kwamen ze niet meer weg. Een grote reddingsactie werd op touw gezet, waarbij één duiker overleed. De jongens en hun coach werden uiteindelijk allemaal gered. Het bedrijf dat de belangen van de jongens en de coach behartigt, zegt dat 15 procent van het geld naar goede doelen zal gaan. "We geven het aan organisaties die focussen op hulp bij rampen." Netflix Netflix zegt trots te zijn deze film te mogen maken. Een woordvoerder: "Het verhaal is een combinatie van zo veel unieke lokale en universele thema's. We kijken ernaar uit om het verhaal voor een mondiaal publiek te brengen." Zo ziet de Thaise grot er van binnen uit: