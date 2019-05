'Belangrijke nieuwe informatie over doorrijder bejaarde vrouw'

Volgens een woordvoerder gaat het niet om een doorbraak. "We hebben nog geen zicht op de auto die na het ongeluk is doorgereden en ook niet op de dader. Maar we gaan wel een nieuwe fase in van het onderzoek, omdat woensdag nieuwe informatie is binnengekomen die het onderzoek langs een bepaalde lijn brengt." Om welke informatie het gaat wil de politie in het belang van het onderzoek niet vertellen.

Twee doorrijders

Het 79-jarige slachtoffer van de aanrijding raakte zondagavond zwaargewond toen zij bij het oversteken werd geschept door een auto. De bestuurder ervan stapte niet uit om hulp te verlenen, maar reed nog eens over de vrouw heen en ging ervandoor. Even later leek de bestuurder een andere automobilist te hebben aangesproken. Die tweede auto kwam uit tegengestelde richting en ontweek het hulpeloze slachtoffer. Ook deze bestuurder ging ervandoor.