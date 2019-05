'In alle Engelse garnalen zit cocaïne'

Cocaïne, ketamine, pesticiden. Het spul zit in alle hoeken en gaten van de samenleving. Zelfs in de meest afgelegen gebieden vind je het, zo vonden Engelse onderzoekers. Op vijftien plaatsen in het oostelijk gelegen Suffolk gingen de onderzoekers aan de slag, en in elke garnaal vonden ze cocaïne.

De gevonden hoeveelheden drugs waren weliswaar laag, maar toch kan het een risico vormen voor de levende wezens in het water, zei hoofdonderzoeker Thomas Miller tegen The Guardian. Lees ook: 'Drugsvondst' op het strand van Vlissingen: 'Is dit een flauwe grap?' Verrassende uitkomst De vervuiling van het water door drugs is een stijgend probleem voor het land, schrijft de krant. "Overblijfselen van pesticiden en drugs vinden hun weg in het watersysteem." De onderzoekers vonden de uitkomsten van hun onderzoek verrassend. "Dit verwacht je in drukke gebieden zoals in Londen, maar niet in de buitengebieden." Hoeveel schade de drugs toebrengt aan de omgeving is niet duidelijk. Dat wordt verder onderzocht. Zo ziet de drugshoofdstad van Europa eruit: Het Schotse Dundee krijgt maar geen grip op de drugsproblemen in de stad.