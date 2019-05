Hongerige varkens en smerige koeien: dit gaat fout bij bioboeren

Bedrijf 176: hongerige varkens

Wanneer een Skal-inspecteur dit bedrijf rond 12:30 uur bezoekt, wordt hem de toegang tot de stallen geweigerd. Volgens de boer hebben de dieren die dag nog geen eten gekregen. Een paar dagen later komt de inspecteur weer langs. Opnieuw hebben de varkens 's ochtends geen eten gekregen. De inspecteur hoort aan de geluiden dat de dieren hongerig zijn.

Bij een nieuwe inspectie een maand later gaat de boer weer de fout in: er is in de helft van de stallen geen stro aanwezig. Ook staan er te veel dieren op een te kleine ruimte. Twee maanden later ziet een inspecteur van Skal weer dat er te weinig stro in de stallen ligt. Uiteindelijk wordt het certificaat van dit bedrijf tijdelijk opgeschort.

Bedrijf 725: vieze koeien, te weinig stro

Op bedrijf 725 uit ons onderzoek gaat het meerdere keren mis. Begin 2017 constateert de inspecteur van Skal dat er geen stro in de kalverstallen aanwezig is. De dieren zien er smerig uit. Binnen drie maanden moet het bedrijf de situatie verhelpen. Maar wanneer de inspecteur in juni langskomt, is de situatie nog steeds even slecht.

Er komt een ultimatum: in september moeten de stallen in orde zijn. Maar wanneer de inspecteur in november weer een kijkje neemt, hebben de dieren weer niet voldoende stro. Skal verhoogt de ernst van de overtreding naar ‘kritiek’, maar pakt het certificaat niet af. Bijna een jaar lang blijven de producten van dit bedrijf met het biologisch label verkocht worden.