Anettes moeder werd zondagavond aangereden in Breda. De 79-jarige vrouw stak met een rollator de weg over. De automobilist die haar aanreed, reed door. Anette is woest over het ongeluk: "Het is een ongelofelijk laffe daad."

Haar moeder ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.