15 tips over aanrijding vrouw met rollator, tweede doorrijder gezocht

Tweede doorrijder

Naast de veroorzaker van het ongeluk is de politie ook op zoek naar een tweede doorrijder. Op camerabeelden is te zien dat kort na het ongeval een andere auto uit tegengestelde richting het slachtoffer op de grond ontwijkt en doorrijdt. Even daarvoor lijkt de bestuurder van deze auto kort met de veroorzaker te hebben gepraat. Het verlaten van een plaats van een ongeval is strafbaar.

Volgens de politie is de tweede doorrijder vooral een belangrijke getuige. "Dat andere mensen zijn doorgereden is niet goed te praten, maar het is vooralsnog vooral een belangrijke getuige. We richten ons vooral op de veroorzaker van het ongeluk", zegt woordvoerder Willem van Hooijdonk.

De politie weet nog niet met welke auto het slachtoffer is aangereden. "De tips over het type voertuig lopen uiteen", aldus de woordvoerder.