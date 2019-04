Ten Hag: 'Als we ons spel spelen, maken we een goede kans'

Zitten in goede flow

Ook speler Donny van de Beek is bij de persconferentie aanwezig. "We zitten in een goede flow en laten zien dat we echt een team zijn. Dat is onze kracht. Maar Tottenham is ook fantastisch. We gaan vol voor de winst."

Of de middenvelder zenuwachtig is? "Nee, helemaal niet. We hebben er vooral heel veel zin in. We gaan vol voor de winst. Ik kijk er heel erg naar uit."

In aanloop naar de halve finale traint Ajax maandagavond in het stadion van Tottenham Hotspur. De wedstrijd is morgenavond om 21:00 uur.