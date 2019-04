Vreemd zwart gat sproeit in het wilde weg plasmagas

De onderzoekers observeerden het zwarte gat twee weken lang in juni 2015. Ze gebruikten daarvoor de Very Long Baseline Array, tien radiotelescopen in de Verenigde Staten, op de Maagdeneilanden en op Hawaï. Normaal gesproken maken die telescopen één samengestelde afbeelding in vier uur.

Alleen een waas

Omdat de jets binnen een paar uur van richting veranderden, was op de samengestelde beelden alleen een waas te zien. Daarop besloten de onderzoekers om 103 losse beelden met een korte sluitertijd in een filmpje te zetten. Daardoor zagen ze het zwarte gat wiebelen en de jets alle kanten op schieten.

De onderzoekers vermoeden dat er meer wiebelende zwarte gaten zijn.