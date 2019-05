5 vragen over fouten met biologische producten

Waarom worden producten van overtreders niet uit de handel gehaald?

Dat komt omdat de fouten vaak te laat worden geconstateerd, wanneer een product al lang en breed is verkocht. Skal pakt zelden een biologisch certificaat af. De inspectie kan wel certificaten afpakken, maar dat gebeurde in 2018 maar 4 keer. In plaats daarvan geeft Skal bijna alle bedrijven waarschuwingen. Zo kan het dus gebeuren dat een dier slecht wordt verzorgd, maar alsnog met het biologische label en een 3* Beter Leven-keurmerk in de winkel ligt.

Supermarkten kunnen de producten niet zelf uit het schap halen, omdat ze niets weten van de misstanden bij een boer. Skal geeft de informatie over de overtredingen namelijk niet door aan de afnemers van een product.

Om welke producten gaat het?

Dat onderzoeken wij nog. In de inspectierapporten zijn wij producten als eieren, melk, honing, zuivel en mango tegengekomen, maar veel producten zijn onleesbaar gemaakt. Skal heeft met de ondernemers afgesproken dat bedrijfsnamen en productnamen geheim blijven. Zo weet je als consument dus niet of het biologische product dat je in de winkel koopt, aan alle eisen voldoet.

Hoe betrouwbaar is zo'n keurmerk dan nog?

Hoewel het biologische logo met het groene vlaggetje suggereert dat het product voldoet aan alle wettelijke eisen, blijkt uit ons onderzoek dat dat niet altijd het geval is. Dat maakt het logo volgens Skal echter niet onbetrouwbaar. "Dat er aan een aantal eisen niet wordt voldaan, maakt niet dat het product niet meer biologisch is", zegt Skal-directeur Nicolette Klijn.

Hoe verschillen biologische producten van niet-biologische producten?

Biologische producten moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Biologische producten zijn vaak iets duurder dan reguliere producten, omdat dieren meer leefruimte nodig hebben en geen chemische middelen gebruikt mogen worden om bijvoorbeeld onkruid te verdelgen. De belangrijkste kenmerken van biologisch vind je hieronder.