Supermarkten willen dat fouten bioboeren openbaar worden

Transparantie

"Wij zijn afhankelijk van een goede waarborg van de hoge biologische standaard. We willen volledige transparantie", zegt directeur Peter van Kampen van biologische online supermarkt Ekonoom. Ook de biologische winkels Odin en Ekoplaza willen inzicht in de meest zware overtredingen.

"We willen van Skal weten wat de overtreding is, waarom het certificaat niet wordt ingetrokken en wat de termijn is waarbinnen de overtreding moet worden verholpen", zegt kwaliteitsmanager Steven IJzerman.