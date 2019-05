Honderden producten onterecht verkocht als biologisch

Vaak zijn biologische producten duurder omdat ze moeten voldoen aan tal van eisen. De producten die niet voldoen belanden wel in de winkel, omdat toezichthouder Skal de producten niet uit de winkel haalt.

Portemonnee van de consument

Bijna 1 op de 10 biologische boeren houdt zich niet aan de regels, zo staat in inspectierapporten uit 2017 en 2018 in handen van RTL Nieuws. De boer krijgt vaak een waarschuwing, maar mag - zelfs als de overtreding nog niet is hersteld - zijn producten wel als biologisch blijven verkopen.

"Ik ben eigenlijk een beetje geschrokken van deze resultaten", zegt voedingswetenschapper Gertjan Schaafsma. "Dit betekent dat er producten op de markt komen die wel het label dragen van biologisch, maar die niet aan de eisen die de EU stelt, voldoen. Wat betreft de volksgezondheid heeft dat geen consequenties, maar wel voor de portemonnee van de consument en het imago van biologische producten dat we graag hoog willen houden."

Smerige koeien

Op het gebied van dierenwelzijn, een van de pijlers van de biologische sector, voldoen tientallen boeren niet aan de regels. Zo hebben dieren vaak te weinig ruimte in de stal of zijn ze smerig omdat er geen strooisel aanwezig is. Inspecteurs zien ook dieren die vaststaan aan een touw of preventief medicijnen krijgen toegediend, terwijl dat in de biologische landbouw niet mag. Bij andere boeren krijgen de dieren soms niet de verplichte weidegang waarbij ze vrij rond kunnen lopen.

