Amerikaans jongetje (5) dood gevonden, ouders opgepakt

Zwaar vervuild huis

Hij zou bij zijn ouders in een huis wonen dat zwaar vervuild was. Het zou er naar uitwerpselen hebben gestonken. De ouders van Andrew zullen zich deze week moeten verantwoorden in de rechtbank.

De ouders werden opgepakt nadat data van hun telefoons was geanalyseerd. Het is nog niet duidelijk waar het jongetje precies aan is overleden.