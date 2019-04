'Irritatie bij Forum voor Democratie geeft te denken over stabiliteit'

Er heerst onvrede in de top van Forum voor Democratie. FvD-leider Thierry Baudet en kopstuk Henk Otten zijn het niet met elkaar eens, al is er volgens een woordvoerder van de partij niets aan de hand. De situatie is opmerkelijk, stelt politiek journalist Frits Wester.

Otten stopt als penningmeester bij de partij en is nu ook gevraagd om te stoppen met zijn werk bij de Tweede Kamerfractie. Kritiek van Otten Afgelopen weekend uitte Otten namelijk nog kritiek op Baudet. De leider zou de partij te ver naar rechts trekken. Vandaag twitterde Baudet het volgende: 'Niet zo handig' Otten liet aan de website GeenStijl weten de tweet van Baudet 'niet zo handig' te vinden'. "Het partijbestuur (waar ik zelf in zit) gaat helemaal niet over contracten van medewerkers van de Tweede Kamerfractie. Dat is een zaak van de Kamerleden." Lees ook: Forum-kopstuk Otten gevraagd terug te treden als medewerker Tweede Kamer 'Geeft te denken over de stabiliteit' Frits Wester ziet de situatie met gefronste wenkbrauwen aan. "Formeel mag er dan niks aan de hand zijn, en dat iemand niet tegelijkertijd personeelslid van Baudet kan zijn in de Tweede Kamer en daarnaast senator die onafhankelijk moet kunnen oordelen in de Eerste Kamer is ook logisch", zegt Wester. "Maar uit de publieke tweets over en weer spreekt veel irritatie. Dat geeft zo kort na de grote verkiezingsoverwinning te denken over stabiliteit van de nu ineens grootste partij van Nederland."