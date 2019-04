Kamer wil mes zetten in nachtvluchten Schiphol

Duidelijkheid over Lelystad

Coalitiegenoot VVD vindt het te vroeg om te praten over Schiphol. "Eerst moeten we duidelijkheid hebben over opening Lelystad Airport", zegt kamerlid Remco Dijkstra. "Schrappen van nachtvluchten is een optie, maar dat moet je breder bekijken, omdat het leidt tot meer drukte overdag."

De SP pleit voor geleidelijke afschaffing van de nachtvluchten. "Maar op termijn lijkt verbieden van nachtvluchten lijkt ons een goed idee", zegt kamerlid Cem Lacin. De Tweede Kamer praat vandaag met minister Van Nieuwenhuizen over de luchtvaart.