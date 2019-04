'Sri Lanka wist al maanden van terroristisch netwerk'

De regering in Sri Lanka wist al meer dan vier maanden dat in het land een terroristisch netwerk actief was dat waarschijnlijk aanslagen zou gaan plegen. Dat werd ze verteld door buitenlandse veiligheidsdiensten.

Verschillende bronnen zeggen tegen de Britse krant The Guardian dat deze waarschuwingen volgden na maanden van gesprekken tussen Indische onderzoekers en Sri Lankese collega's. Uit die onderzoeken kwam ook de identiteit van de leider van het netwerk naar voren, net als de namen van een aantal verdachten. Lees ook: Monique (54) stierf in Sri Lanka: 'De beste vrouw, de beste moeder' Aftreden Gisteren al eiste president Maithripala Sirisena het aftreden van medewerkers die verzuimd hadden waarschuwingen door te sturen. Die waarschuwingen kwamen van de Indiase veiligheidsdiensten. Politici in Sri Lanka reageert verbolgen. "In andere landen zou de hele regering moeten opstappen vanwege zo'n puinhoop. Maar dat gebeurt hier niet", zei politicus Sarath Fonseka. Lees ook: Dodental Sri Lanka naar 359, veel slachtoffers sterven in ziekenhuizen 359 doden Bij de aanslagen van afgelopen zondag zijn tot nu toe 359 mensen omgekomen. In de ziekenhuizen worden nog honderden gewonden verzorgd. Onder de slachtoffers zijn drie Nederlanders. De aanslagen zijn opgeëist door terreurorganisatie IS.