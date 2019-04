EasyJet helpt allergische reizigers en doet noten in de ban

KLM

KLM schrijft op de website dat er in de maaltijden 'geen hele pinda’s, vermalen pinda’s of pindapasta' zit. Maar: "We kunnen niet garanderen dat KLM-vluchten 100 procent pindavrij zijn. Daarnaast kan het zijn dat andere passagiers pinda’s of andere noten mee aan boord nemen." Ook de andere maatschappijen garanderen niet dat hun vluchten nootvrij zijn.

KLM adviseert mensen die een allergie hebben, hun medicijnen mee te nemen. "U kunt ook uw eigen maaltijd meenemen, maar helaas kunnen we deze met het oog op de veiligheidsvoorschriften aan boord niet opwarmen."