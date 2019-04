Nieuwe richtlijn: baby moet niet naar schermen kijken

Opvoedexpert Krista Okma denkt zelfs dat dat meer is. "Sommige andere onderzoeken spreken zelfs over drie uur schermtijd per dag. Dat geloof ik best. Ouders houden soms niet goed genoeg bij hoe vaak de kinderen achter een scherm zitten en het is vaker meer dan minder", zei ze eerder.

Kinderen minder vast

Naast het verminderen van schermtijd moeten kinderen volgens de WHO ook minder vastzitten in stoeltjes of draagdoeken. Jonge kinderen zouden in ieder geval niet langer dan een uur vast moeten zitten.