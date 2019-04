Was angst Beau voor besmetting bij hiv-patiënten terecht?

Vieze bedden

Ook maakte de presentator zich druk om zijn vieze bed. "In theorie kun je gonorroe, een druiper, overdragen via een vies bed", zegt Bos. "Gonorroe is heel besmettelijk, dus als de pus vers is, het aan je vingers zit en je vervolgens aan je piemel of vagina zit, zou het kunnen. Maar de kans dat het daadwerkelijk zo wordt overgedragen, is wel heel klein. Ze heten niet voor niets seksueel overdraagbare aandoeningen."

Daarbij werden deze mannen opgevangen, benadrukt Bos nog eens. "Dat betekent dat ze behandeld worden. Net als bij hiv geldt eigenlijk ook voor andere soa's dat je de infectie dan niet kunt overdragen. Daarom zeggen we ook: laat je vooral testen. Kortom, de kans dat Beau in zo'n centrum geïnfecteerd zou worden, is nul."