Lisa werkte nooit met asbest, maar kreeg toch longvlieskanker: 'Waste overalls van mijn man'

Chemo

Maar Lisa's man wel. Hij werkte jarenlang in de bouw en kwam daarbij ook geregeld in contact met asbest. Bij thuiskomst klopte Lisa de overall boven de vuilnisbak uit, voordat ze die in de was deed. Waarschijnlijk heeft ze toen vezels ingeademd, waardoor de longvlieskanker is ontstaan.

"Mijn wereld stortte in toen ik het hoorde", vervolgt ze. "Binnen een week was er een behandelplan en binnen twee weken lag ik aan de chemo." Lisa heeft nu de vierde chemo achter de rug en de tumor op haar rechterlong is inmiddels zo klein dat hij met het blote oog niet meer zichtbaar is.