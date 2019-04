Deze mensen uit jouw buurt kregen een lintje

Rivierenland kleurt oranje

Vooral mensen uit enkele dorpen en steden rondom de rivieren op de grens van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht worden vaak onderscheiden, ontdekte RTL Nieuws. De afgelopen drie jaar werden daar - rekening houdend met het aantal huizen - tijdens de lintjesregen veel vaker dan gemiddeld koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Zo heeft het kleine Zuid-Hollandse dorp Goudriaan, dat zo'n 1000 inwoners telt, in de afgelopen jaren maar liefst 7 gedecoreerden mogen begroeten tijdens de lintjesregen. In Nederland kreeg in de afgelopen drie jaar ongeveer 1 op de 2000 inwoners een lintje.

Je ziet de regionale verschillen goed als je de 100 plaatsen met verhoudingsgewijs de meeste onderscheidingen op het aantal woningen op een kaart zet. Alleen plaatsen waar in drie jaar 3 of meer lintjes zijn uitgedeeld zijn meegeteld. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

100 plaatsen met hoogste lintjesdichtheid