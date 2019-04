Kamervoorzitter maakt zich zorgen over berg debatten

Kamerleden weten soms zelf niet eens meer zeker of een debataanvraag eerder is gehonoreerd of niet. Het zou daarom goed zijn als Kamerleden zich iets meer inhouden, zegt Arib.

Wees terughoudend

"Het is belangrijk dat je terughoudend omgaat met de instrumenten die je hebt." Arib is bang dat ze anders hun waarde verliezen. Hetzelfde geldt volgens haar voor het stellen van Kamervragen of indienen van moties.

"Het is ook een wisselwerking tussen Kamerleden en media", vervolgt Arib. Als er iets gebeurt, krijgen Kamerleden vaak de vraag: wat gaat u er mee doen? "Als je een debat aanvraagt geef je als Kamerlid aan dat je dat heel belangrijk vindt. Heel veel debatten zijn natuurlijk ook terecht."