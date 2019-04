Brandweerwagen crasht op weg naar natuurbrand

Een brandweerauto die op weg was naar een spoedklus tussen Baarn en Hilversum, is in Baarn gecrasht. De wagen botste met een personenauto en belandde op zijn zij.

In de personenauto zaten tijdens het ongeluk twee mensen, in de brandweerwagen zaten vier brandweerlieden. Zij zijn volgens een woordvoerder van de brandweer alle vier naar het ziekenhuis gebracht. Eén inzittende van de personenauto bleef zonder verwondingen, de ander is ook door de ambulance weggebracht. Niet levensbedreigend "Ik heb begrepen dat het wel meevalt met de verwondingen, maar ze zijn wel van dien aard dat ze naar het ziekenhuis moesten", zegt de woordvoerder van de brandweer. "Over de exacte aard van de verwondingen kan ik niks zeggen." De natuurbrand is uiteindelijk geblust door een ander voertuig, dat via Soest kwam gereden. "Ze reden niet achter elkaar aan. De brand van vijf bij vijf meter was snel geblust."