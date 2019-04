Burgemeester verbiedt verbouw tuinbonen voor allergische jongen

Alles vernietigen

De boeren die de tuinbonen hebben gezaaid, zullen alles binnen zeven dagen moeten vernietigen. Lokale media melden dat het gaat om een ruim gebied en dat er flinke gevolgen zullen zijn, maar dat is volgens de burgemeester niet waar. "Er staan vooral huizen en volkstuintjes in het gebied", zegt hij.

De burgemeester is erg voorzichtig geweest, geeft een woordvoerder toe. "Maar het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. In Italië zijn er al meer plaatsen geweest waar deze maatregel is ingevoerd."