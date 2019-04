Matthijs fotografeerde 2000 reptielen: 'Ik wil dat mensen meer zien dan een enge slang'

De 45-jarige Matthijs Kuijpers was tien toen hij gefascineerd raakte door reptielen. "Mijn broertje had slangen, maar hij vond het maar niks, dus nam ik de zorg op me", vertelt Matthijs.

"Op mijn vijftiende kreeg ik mijn eerste fototoestelletje. Ik zag dat er weinig foto's van slangen en hagedissen waren, bijvoorbeeld in encyclopedieën." En als de dieren dan al waren vastgelegd, was dat volgens Matthijs vaak op een negatieve manier. "Slangen die altijd maar werden neergezet als vies en glibberig. Ik wilde juist de mooie kant van die dieren vastleggen."

Het was het begin van een passie waar hij nu, 30 jaar later, nog dagelijks mee bezig is. Als 18-jarige vertrok hij naar Madagascar om zeldzame dieren te fotograferen en in bomen te klimmen om hagedissen te spotten voor films. "Zo ben ik eigenlijk het wereldje ingerold."