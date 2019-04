Dimitri kwam onder vrachtwagen door dode hoek: 'Wonder dat ik nog leef'

Fysiotherapeut

Omdat Dimitri zelf veel baat had bij de fysiotherapeuten tijdens zijn revalidatie, is hij zich nu aan het omscholen tot fysiotherapeut. Door het ongeluk weet Dimitri dat je leven er in een klap anders uit kan zien. "Zo'n revalidatiecentrum ligt vol met mensen die de ene dag niets hadden en de volgende dag niets meer kunnen. Ik wil ze helpen en tegelijkertijd mensen die geen ongeluk hebben gehad alerter maken."

Dat doet hij door mensen bewust te maken van de dode hoek, maar ook wil hij iedereen in het verkeer meegeven om zelf op te letten. "Denk nooit: de ander heeft mij wel gezien. Een chauffeur kan zijn dag niet hebben of net met iets anders bezig zijn. Ik verwijt mezelf niets van wat er is gebeurd. In alle 100 van de 100 gevallen was ik ook doorgefietst, maar sinds het ongeluk ben ik voorzichtiger."

Verantwoordelijkheid

"Ik weet nu: de verantwoordelijkheid ligt bij jezelf", zegt Dimitri. "Ik stap tegenwoordig vaak af als ik niet weet of een ander me heeft gezien. Als je ervan uitgaat dat een ander je wel gezien heeft, leg je je leven of een verschrikkelijke dood in de handen van iemand die je niet kent. In andere situaties zou je dat nóóit doen, maar in het verkeer doen mensen dat vaak wel."