IS eist aanslagen Sri Lanka op, levert geen bewijs

Terreurbeweging IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Sri Lanka waardoor meer dan 300 mensen omkwamen. IS deed dat via het eigen persbureau Amaq maar gaf geen bewijzen.

De Sri Lankaanse autoriteiten denken dat de radicaal-islamitische National Thowheeth Jama'ath (NTJ) achter de aanslagen zit. Die zou wel hulp vanuit het buitenland hebben gehad. Ook nou NTJ nauwe banden hebben onderhouden met een andere Sri Lankaanse radicaal-islamitische organisatie, aldus de onderminister van Defensie. Bewakingsbeeld Sri Lanka: zelfmoordterrorist gefilmd vlak voor aanslag Bekijk deze video op RTL XL Er zijn bewakingsbeelden vrijgegegeven van een man die vrijwel zeker op Eerste Paasdag in Sri Lanka één van de aanslagen pleegde. Wraak voor 'Christchurch' De zelfmoordaanslagen waren bedoeld als vergelding voor het bloedbad in twee Nieuw-Zeelandse moskeeën, zo bijkt volgens de onderminister uit de eerste onderzoeksresultaten. Bij die aanslagen vorige maand vielen 50 doden. Het bloedbad heeft aan ruim 300 mensen het leven gekost. Het dodental is vandaag opnieuw naar boven bijgesteld, nadat weer slachtoffers aan hun verwondingen waren overleden. In Sri Lanka zijn vandaag drie minuten stilte gehouden voor de slachtoffers. Dat begon om 08.30 uur lokale tijd, het moment waarop zondag de eerste bom afging. Sommige mensen bogen het hoofd en herdachten in stilte het geweld van zondag. Lees ook: Man van in Sri Lanka omgekomen Monique doet z'n verhaal