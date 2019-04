Schoolschutter Roermond vervolgd om dubbele poging tot moord

Geweer, gasalarmpistool en messen

De jongen nam op een vrijdagochtend in september een geweer, een gasalarmpistool, twee messen en een bijl mee naar zijn school. Hij schoot vervolgens meerdere keren in en buiten het gebouw.

Vier docenten van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) op de Donderberg, kregen een geweer op hun buik gezet. Een leraar ging tijdens de schietpartij voor de schutter staan.

Motief onbekend

Uiteindelijk ging de jongen naar buiten waar hij door de politie werd gearresteerd. Niemand raakte gewond. Wat zijn motief was en hoe hij aan de wapens kwam, is niet bekend. De politie vermoedde in september dat de schietpartij mogelijk zou zijn ontstaan door een conflict tussen de jongen en een andere leerling.