Ontsnapte gevangene meldt zich na tien jaar bij politie: 'Tenerife is niet meer zo leuk'

Ontsnappen niet strafbaar

De politie heeft het verhaal van de man gecheckt en het blijkt dat de 64-jarige inderdaad gevlucht was uit een gevangenis in het oosten van Oostenrijk. Het is onduidelijk waarom de man in de gevangenis zat en hoe lang hij daar eigenlijk had moeten blijven.

De man is meegenomen naar de gevangenis in Salzburg. Hij hoeft zich geen zorgen te maken om een verhoging van zijn straf: in Oostenrijk is het, net als Nederland, niet strafbaar om te ontsnappen uit de gevangenis.