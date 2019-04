Monique (54) stierf in Sri Lanka: 'De beste vrouw, de beste moeder'

Begrafenis

Lewis praat vol liefde over zijn vrouw. "Ze was de beste vrouw, de beste moeder, de beste dochter", zei hij tegen de BBC. "Ze was heel lief en onbaatzuchtig. Ze dacht altijd eerst aan anderen en dan pas aan zichzelf."

Samen met haar man had ze een fortuin geschonken aan een ziekenhuis om een kinderafdeling op te zetten. Dat was ook ter nagedachtenis aan hun zoon Justin, die eerder tijdens een ski-ongeval in Nepal was omgekomen. Gisteren is Monique begraven in Sri Lanka.