Nederlandse moeder en dochter omgekomen bij aanslagen Sri Lanka

Gisteren ontploften er ongeveer gelijktijdig bommen in drie kerken: in Colombo, in Batticaloa en Negombo. Ook waren drie luxe hotels in de hoofdstad Colombo doelwit: Cinnamon Grand, Shangri-La en Kingsbury. Bij de aanslagen kwamen 290 mensen om het leven. Er vielen 500 gewonden.

De aanslagen zouden zijn uitgevoerd door zelfmoordterroristen van de Sri Lankaanse extremistische moslimbeweging National Thowheed Jama'ath.